Планируемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима не только двум этим странам, но и всему миру
Так передал позицию американского президента его советник по нацбезопасности Джон Болтон.
Дата и место встречи уже согласованы, их объявят сегодня.
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rico67 28 июня 2018 | 08:08
Планируемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима не только двум этим странам, но и всему миру::
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Особенно хохлы обрадуются этой встрече!))