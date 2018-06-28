В Карелии снова задержан глава местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев

Ранее историк был оправдан судом по делу об изготовлении детской порнографии.

Юрия Дмитриева задержали на пути в монастырь. По словам дочери историка, которые приводит «Новая газета», машину остановил сотрудник ДПС, который объяснил, что на Дмитриева заведено уголовное дело и теперь он должен ехать в изолятор. В то же время телеканал НТВ сообщил, что глава карельского «Мемориала» якобы собирался бежать в Польшу. Однако эти данные опроверг адвокат историка Виктор Ануфриев — он отметил, что у его подзащитного нет заграничного паспорта. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Дмитриева задержали за нарушения подписки о невыезде – ему запрещено покидать пределы Петрозаводска.

В апреле суд оправдал историка по делу об изготовлении детской порнографии. Поводом для уголовного преследования стали фотографии его обнаженной приемной дочери. Сам историк утверждал, что делал снимки для контроля ее физического развития и отчета перед органами опеки. В середине июня оправдательный приговор был отменен, новое рассмотрение дела начнется в августе.

В Евросоюзе обвинения против российских правозащитников Юрия Дмитриева и Оюба Титиева назвали сомнительными.