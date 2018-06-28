Король Испании Филипп VI прилетит на матч 1⁄8 финала ЧМ между национальной сборной и командой России
Об этом информирует официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации. Игра за выход в четвертьфинал состоится 1 июля на стадионе «Лужники».
Комментарии3
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opiatnovyi63 28 июня 2018 | 07:51
А Наш Царь всея Руси будет присутствовать?
uhovostro 28 июня 2018 | 08:06
opiatnovyi63: Ему уже рассказали, что шансов на победу никаких, поэтому 1 июля он не сможет быть на стадионе, Будет "занят" срочными важнейшими делами - постирушка, в булочную сходить, в комнате прибраться...
yralez 28 июня 2018 | 07:54
Не надо.....тогда и отщепенец приползет со своей ФСО.
Места не хватит.