Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор
Он касался дизайна смартфонов. Истец и ответчик во внесудебном порядке «договорились отозвать иски и урегулировать оставшиеся взаимные претензии. Подробности соглашения не сообщаются. Какие-либо суммы в документах суда не фигурируют.
Комментарии1
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jacknichols 28 июня 2018 | 08:05
Наверно, испугались, что пока будут спорить между собой,
Йотафон умчит вперёд и станет недосягаемым.