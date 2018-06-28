Валентина Матвиенко жестко отчитала гендиректора «Почты России» Николая Подгузова
Спикер Совфеда считает неуместными эксперименты с дорогостоящими дронами на глазах у почтальонов с их мизерными зарплатами. «Надо было в детстве в самолетики играть», — сказала Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.
Комментарии8
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opiatnovyi63 28 июня 2018 | 07:53
А кто или что мешает Матвиенко содействовать росту мизерных ставок рядовых сотрудников Почты РФ?
luger_max_otto 28 июня 2018 | 07:56
Скрепы мешают. Духовность мешает. Этак на неё, любимую, одну из самых высокооплачиваемых прошмандовок, может денег не хватить!
patrikk_1 28 июня 2018 | 07:57
Валентина Матвиенко жестко отчитала гендиректора «Почты России» Николая Подгузова...
Николая Подгузова уволить, Совет Федерации - распустить по домам.
kir_pich_101 28 июня 2018 | 07:54
Надо было как всегда, взять девок, снять сауну, и творить там, за высоким забором, чего охота...
polikarpich 28 июня 2018 | 07:55
И по щекам, по щекам его, мерзавца!
:-)
yralez 28 июня 2018 | 07:56
Наша Валя
громко плачет
уронила в речку мячик
Тише, Валечка, не плачь
не утонет в речке директор почты
hata_c_krau 28 июня 2018 | 08:00
знает шавка на кого лаять на окурка за мосты и мудиали не посмеет
neyexo 28 июня 2018 | 08:07
Не надо лезть не в свои полномочия.
Ее задача - протирать юбку в СФ