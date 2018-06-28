Мосгорсуд сегодня рассмотрит законность ареста Карины Цуркан
Член правления «Интер РАО» обвиняется в шпионаже. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, заседание пройдёт в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф «секретно». По сведениям ИФ, Цуркан вменяется сбор секретной информации и передача ее одному из государств Восточной
Европы.
Комментарии1
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opiatnovyi63 28 июня 2018 | 07:40
Электроэнергия это уже гостайна?