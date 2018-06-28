В МФТИ опровергают увольнение профессора из-за его интервью «Радио Свобода»
В пресс-службе ВУЗА утверждают, что контракт с Максимом Балашовым заканчивается к конце августа. Решение о продлении договоров ученый совет принимал 26 июня и Балашов не прошел по конкурсу. Ранее Балашов рассказал «Радио Свобода», что на ученом совете ему заявили, что своей профсоюзной деятельностью он мешает развиваться ВУЗу. Материал с комментарием Балашова радиостанция опубликовала в конце мая.
Комментарии2
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sg90 28 июня 2018 | 07:41
Чо так можно было? Дал интервью и у тебя пожизненная гарантия от увольнения?
sasass 28 июня 2018 | 07:53
Плевать хотели на научные мозги - главное теперь клоачные политические мозги...