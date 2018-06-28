Британская правозащитная организация Article 19 заявила об угрозе интернету со стороны России
Заявление Article 19 на сессии СПЧ ООН подписали представители еще более 50-ти организаций, в том числе «ОВД-Инфо» и международная правозащитная группа «Агора». Правозащитники считают, что в России создается правовой механизм, в случае полной реализации которого во всем мире «не только будет жестко ограничен свободный поток информации онлайн», но и сами власти «получат возможность доступа к данным личной переписки любого пользователя.
Комментарии3
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patrikk_1 28 июня 2018 | 07:44
Заявление Article 19 на сессии СПЧ ООН подписали представители еще более 50-ти организаций, в том числе «ОВД-Инфо» и международная правозащитная группа «Агора»...
Если русофобские говнюки из "ОВД-Инфо" и "Агора" подписали, то значит это заявление проплачено спецслужбами Британии.
anemon 28 июня 2018 | 07:50
patrikk_1: Заступил на дежурство, патрик? А тебя вот путин с пригожным проплачивают, говнюка.
korikov 28 июня 2018 | 08:06
Британские правозащитные организации должны заниматься ЗАЩИТОЙ ПРАВ БРИТАНЦЕВ, а не обеспечивать информационную поддержку западной пропаганды в отношении иностранных государств. Это как минимум странно выглядит.
В Англии людей сажают в тюрьмы за оскорбление королевы, за комментарии и мнения, а их правозащитников волнует законодательство России.