Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт

Банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения на хищение с них средств. Этим же законом на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов.