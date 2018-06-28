Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт
Банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения на хищение с них средств. Этим же законом на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов.
Комментарии7
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shlevet 28 июня 2018 | 07:42
Что значит подозрение?
shevgen2 Виктор Шавалеев 28 июня 2018 | 07:42
А клиенту позвонить не судьба?
darkshadownet_ 28 июня 2018 | 08:00
shevgen2: обычно, клиент не сном не духом... :)
takao 28 июня 2018 | 07:42
Однако!!
Получается, што если я сам делаю перевод со своей карты, то отныне это мало волнует мой банк. Он, непонятно с какого его собственного бодуна, вправе счесть этот перевод хищением (совершаемым мной самим со своей же карты, как когда-то ЮКОС расхищал свою собственную нефть у себя самого). Банк вправе решить, что я похищаю бабло сам у себя, отказать мне в переводе и заблокировать мою карту..
Например, если я вдруг решу перевести 1-2 тр Навальному или его ФБК. Однозначно, хищение! Чтоб неповадно было и впредь переводить этому негодяю бабло!..
В общем, однако...
ihor_syvoryj 28 июня 2018 | 07:44
Ничаво! Ежели чо, у банкира появятся падазрения, расиянский человек пару дней на паперти постоит, не помрёт!
dm1976 28 июня 2018 | 07:51
обычное узаконивание уже существующей практики. на всякий случай. я как-то сижу, никого не трогаю. мне блокируют. звоню в банк. спрашиваю что за фигня и почему я не могу пользоваться. ответ шикарный.
А ВОТ ТАК.
ну теперь скажут что по закону. вот и все.
a_111111 28 июня 2018 | 08:04
До этого они это делали без Путина, и не на два дня, а совсем- у Райфа перевыпуск карты... Сомнительная операция - например использование Карты на Украине