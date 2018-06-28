Суд в Елизово Камчатского края оштрафовал кафе «Уют» и его администратора
В заведение в субботу не пустили инвалида по зрению с собакой-поводырем. Как сообщает прокуратура Камчатского края, юридическому лицу назначен штраф в 90 тыс. рублей, администратору — 2,5 тыс. рублей.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 28 июня 2018 | 07:35
Правильно, что собаку не пустили..