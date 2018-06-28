Андрей Ковальчук просит рассмотреть его дело судом Германии

Подозреваемый в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине, был задержан в ФРГ и сейчас ожидает решения вопроса об экстрадиции. Как передает РБК, защита Ковальчука заявляет, что в России ему может грозить пожизненное заключение, а по немецкому законодательству экстрадиция в таких случаях невозможна. Еще одним доводом против экстрадиции адвокаты называют «катастрофические» условия в российских СИЗО.