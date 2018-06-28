Андрей Ковальчук просит рассмотреть его дело судом Германии
Подозреваемый в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине, был задержан в ФРГ и сейчас ожидает решения вопроса об экстрадиции. Как передает РБК, защита Ковальчука заявляет, что в России ему может грозить пожизненное заключение, а по немецкому законодательству экстрадиция в таких случаях невозможна. Еще одним доводом против экстрадиции адвокаты называют «катастрофические» условия в российских СИЗО.
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sasass 28 июня 2018 | 07:31
Весь аргентинский кокаин повесили на гибридного немецко-русского козла..)))