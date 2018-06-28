Франция направила Греции запрос о выдаче россиянина Александра Винника
Франция обвиняет Винника в отмывании денежных средств и киберпреступлениях с незаконным использованием личной информации французских граждан. Выдачи Линника добиваются и США. В этой стране его обвиняют в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалютную биржу. Когда именно произойдет рассмотрение запроса Франции, пока не известно.
Комментарии2
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velbkeirf1 28 июня 2018 | 07:30
Франция обвиняет Винника- Выдачи Линника добиваются и США\\\\\\\\\\\
Вот гады в четыре руки работают
vikwlad 28 июня 2018 | 07:51
Россия занимает первое место в мире по количеству воров и мошенников на душу населения.