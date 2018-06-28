Франция направила Греции запрос о выдаче россиянина Александра Винника

Франция обвиняет Винника в отмывании денежных средств и киберпреступлениях с незаконным использованием личной информации французских граждан. Выдачи Линника добиваются и США. В этой стране его обвиняют в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалютную биржу. Когда именно произойдет рассмотрение запроса Франции, пока не известно.