В Краснодарском крае заведено дело на координатора «Эковахты» Андрея Рудомаху

Его обвиняют в клевете в адрес депутата Госдумы Александра Ремезкова. Об этом «Медиазоне» сообщили в правозащитной группе «Агора». «Эковахта» неоднократно писала о дачах Ремезкова в Краснодарскогом крае. По мнению экологов, земли общего пользования и лесного фонда депутат незаконно оформлял на свою сестру. По жалобе Ремезкова в отношении Рудомахи уже возбуждалось дело о клевете, но оно было закрыто. В конце прошлого года неизвестные в балаклавах избили природозащитника.