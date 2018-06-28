Сборная Германии проиграла Южной Корее и не прошла в плей-офф Чемпионата мира

Команда не ожидала такой неудачи, — поделился главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв: «Мы разочарованы. Мы глубоко разочарованы, что вылетели. Думаю, в первую очередь нам нужно поздравить двух наших оппонентов, которые вышли из группы. На этом турнире мы не заслужили снова быть чемпионами. На самом деле мы не заслужили даже выхода из группы. Нас разбили не потому, что мы не хотели победить, наоборот, наша команда хотела выиграть и особенно во втором тайме. Но у нас не было шанса взять лидерство. Каждый раз, когда мы отставали, то пытались наверстать упущенное». Это первый в истории сборной Германии случай, когда она не вышла из группы.