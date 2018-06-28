Сборная Германии проиграла Южной Корее и не прошла в плей-офф Чемпионата мира
Команда не ожидала такой неудачи, — поделился главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв: «Мы разочарованы. Мы глубоко разочарованы, что вылетели. Думаю, в первую очередь нам нужно поздравить двух наших оппонентов, которые вышли из группы. На этом турнире мы не заслужили снова быть чемпионами. На самом деле мы не заслужили даже выхода из группы. Нас разбили не потому, что мы не хотели победить, наоборот, наша команда хотела выиграть и особенно во втором тайме. Но у нас не было шанса взять лидерство. Каждый раз, когда мы отставали, то пытались наверстать упущенное». Это первый в истории сборной Германии случай, когда она не вышла из группы.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sg90 28 июня 2018 | 07:12
Не везет немцам на Волге )))
Кстати Мутко ожидал. Еще в 2014 году сказал что у российской сборной результаты могут быть даже лучше чем у Германии. Уже тогда что то знал, паршивец ))
stoik33 28 июня 2018 | 07:15
Проигрыш сборной КНДР на мундиале в ЮАР стал поводом для ареста главного тренера национальной команды. По личному распоряжению Ким Чен Хуна наставника отправили в концлагерь, где его заставляют заниматься тяжёлым физическим трудом по 14 часов в сутки. Северокорейский лидер посчитал, что Ким Чен Хун совершил преступление, результатом которого стал разгром от сборной Португалии со счётом 0:7. Ким Чен Хун признал, что это была его личная ошибка, и тем самым спас жизнь футболистов, которых хотели расстрелять.
Этих реально жаль. А немцы? В любом случае сильная команда. Переживут.
velbkeirf1 28 июня 2018 | 07:43
stoik33: «Alles ничего».