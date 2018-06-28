Общее состояние 25-и богатейших семей мира превышает триллион долларов

Это следует из соответствующего рейтинга, составленного агентством Bloomberg. На первом месте рейтинга богатейших кланов – семейство Уолтон, которое владеет крупнейшей в мире сетью магазинов «Уолмарт». У членов семьи, по подсчетам Bloomberg, в руках сосредоточено более 150 млрд долларов. Для сравнения, у самого богатого человека в мире по версии того же агентства – основателя компании Amazon Джеффа Безоса – состояние оценивается в 105 млрд долларов. Второе место среди богатейших семей в рейтинге занимают наследники Фреда Коха – основателя американской корпорации Koch Industries. Активы двух его сыновей оцениваются почти в 100 млрд долларов. Третье же место, как пишет Bloomberg, удерживают родственника Фрэнка Марса. Он, в свою очередь, в начале 20 века основал одноименную компанию, чьими продуктами, например, являются M&Ms, Mars и Milky Way. Состояние наследников Фрэнка Марса оценивается почти в 90 млрд долларов. Как отмечается, в рейтинг не были включены те фамилии, чье состояние сосредоточено в руках одного наследника.