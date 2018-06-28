Лефортовский районный суд сегодня рассмотрит жалобу на арест Карины Цуркан

Топ-менеджера энергетической компании «Интер РАО» обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. Карина Цуркан уже больше недели находится в СИЗО «Лефортово». Там она пробудет по меньшей мере до середины августа, если защите не удастся оспорить арест в суде. Цуркан является членом правления «Интер РАО» — компании, которая контролирует экспорт и импорт российской электроэнергии. По версии следствия, обвиняемая передавала данные о крупных энергопроектах России за рубежом разведке Румынии. Сведения могли касаться в том числе поставок электричества в Крым и непризнанные республики Донбасса, сообщает РБК со ссылкой на источники в российских спецслужбах и чиновников. По информации издания, Цуркан занималась схемами поставок электроэнергии на полуостров, когда в 2014 году Украина пригрозила отключить его от своих сетей.

Между тем, дело против топ-менеджера «Интер РАО» засекречено, и официальной информации о нем почти нет. Карине Цуркан грозит до 20 лет заключения по обвинению в шпионаже. Она свою вину не признает