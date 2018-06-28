Владимир Путин: Необходимо восстановить полноценные отношения между Россией и США
Об этом президент РФ сказал на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном: «С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации. И, надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга». Дата и место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станут известны сегодня.
Комментарии3
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tvitov66 28 июня 2018 | 07:12
Надо проверить - а не ПРЕДАТЕЛЬ ли ОН?
opiatnovyi63 28 июня 2018 | 07:19
Преданный вождю электорат баранов и овец ЭТОГО может не понять!
j_partizan 28 июня 2018 | 07:40
opiatnovyi63:
Главное, что олигархи понимают всё правильно, а по электорату вождь с олигархами, полагаю, согласны с вами.