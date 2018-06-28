В Карелии вновь задержан глава местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев
Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на дочь Дмитриева Екатерину Клодт и его адвоката Виктора Анфуриева. По словам дочери историка, Дмитриева задержали сотрудники ДПС, заявив, что на него заведено новое уголовное дело. По сведениям ТАСС, главу карельского «Мемориала» задержали за нарушение подписки о невыезде. В апреле суд оправдал историка по обвинению в изготовлении детской порнографии, но Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела назначено на август. В ожидании суда Дмитриев находится под подпиской о невыезде.
Комментарии2
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piterjanis 28 июня 2018 | 07:20
Лечить надо принудительно педофилов
neburzhui2 28 июня 2018 | 07:24
6 а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.
7 Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.
( Ев. от Мф. )