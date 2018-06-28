В Карелии вновь задержан глава местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на дочь Дмитриева Екатерину Клодт и его адвоката Виктора Анфуриева. По словам дочери историка, Дмитриева задержали сотрудники ДПС, заявив, что на него заведено новое уголовное дело. По сведениям ТАСС, главу карельского «Мемориала» задержали за нарушение подписки о невыезде. В апреле суд оправдал историка по обвинению в изготовлении детской порнографии, но Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела назначено на август. В ожидании суда Дмитриев находится под подпиской о невыезде.