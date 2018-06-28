Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун решил выдвигаться на новый срок

Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. Его жена Юлия сообщила «Интерфаксу», что Шестун собирается подать документы в избирательную комиссию через доверенное лицо, которое будет представлять его в избиркоме. Если кандидатуру Шестуна не утвердят, то по словам его жены, она сама пойдет на выборы главы района.