Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун решил выдвигаться на новый срок
Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. Его жена Юлия сообщила «Интерфаксу», что Шестун собирается подать документы в избирательную комиссию через доверенное лицо, которое будет представлять его в избиркоме. Если кандидатуру Шестуна не утвердят, то по словам его жены, она сама пойдет на выборы главы района.
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