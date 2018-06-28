Поражение сборной ФРГ на ЧМ по футболу застало немцев врасплох и, видимо, будет означать отставку для Йохаима Лева

В последние минуты матча против Южной Кореи таблоид Bild поместил на своем сайте призыв: «Германия, пожалуйста, забей хоть один гол». Его бы, может, и хватило, но матч закончился самым позорным поражением в истории немецкой сборной — она впервые не вышла в плей-офф. На миле фанатов перед Брандербургскими воротами в этот вечер разыгрывались драматические сцены. Собравшиеся болельщики реагировали по-разному: кто срывал с себя футболки сборной ФРГ с именами ее игроков, кто молча глотали слезы. Общее настроение всей Германии можно было описать лишь одним словом — шок.

В кафе и пивных люди расходились, не дождавшись последнего свистка. Многие просто ругались на тренера и молодых игроков, однако настоящие фанаты вели себя стоически. Говорили о заслуженном поражении, о том, что немецкая сборная не использовала свои шансы, что она играла слишком боязливо, медленно и немотивированно. Слишком привыкли к победам и успехам, слишком расслабились в своем высокомерии. СМИ не обошли вниманием разлад среди игроков, вызванный тем, что бывшие старички-чемпионы не смогли найти общий язык с молодыми членами сборной. В целом, анализ поражения только начался и может привести к большим переменам в будущем составе команды. Йоахим Лев пока оставил вопрос о своей отставке открытым. Однако не исключено, что на чемпионат Европы через два года сборную ФРГ поведет уже другой тренер. А пока игроки и болельщики в печальном настроении вынуждены будут вернуться в Германию.