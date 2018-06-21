В Петрозаводске задержан карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев
Это «Эху Москвы» подтвердил его адвокат Виктор Ануфриев. Он добавил, что не согласен с предположениями, будто Дмитриева задержали за нарушение правил подписки о невыезде. Правозащитника обвиняли в изготовлении детской порнографии, однако в апреле суд его оправдал. В этом месяце Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело на пересмотр в новом составе. Тогда же он назначил историку меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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