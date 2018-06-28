Суд в Москве приступает к рассмотрению иска ФСИН к своему бывшему директору Александру Реймеру
Он и трое его соучастников осуждены за хищения при закупке электронных браслетов и получили длительные сроки. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, ведомство требует взыскать с фигурантов почти 2 млрд. 300 млн. рублей материального ущерба.
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