Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу поисковиками ссылок на запрещенные сайты
Поправки вступают в силу через 90 дней. За выдачу ссылок на запрещённый сайт вводятся штрафы: для физлиц — от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч, а для юридических — от 500 до 700 тысяч. Операторов поисковых систем обязали подключаться к реестру, в котором содержится информация о запрещенных в России сайтах. За нарушение этого требования также грозят штрафы.
Комментарии6
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putin2018 28 июня 2018 | 06:22
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
chapter_2 28 июня 2018 | 06:31
putin2018: Мы говорим ВВП, а подразумеваем ФСБ.
vvpv 28 июня 2018 | 06:22
Согласно закону, в ответ на запрос porno movies, Яндекс должен выдавать картинку со светящимся ликом Владимира Владимировича Путина!
john_connor 28 июня 2018 | 06:26
"сказочник номер один" - еще и ссылок в инете боится - совсем у деда крышу повело...
arye_11 28 июня 2018 | 06:30
Глупейшие действия глупейших людей.
Аналоговые монстры против цифровой цивилизации.
Они хотят запретить интернет, запретить распространение информации, не понимая, что их законы и их "борьба" против интернета - это все равно, что куча старых тряпок, которыми хотят защитится от мощного половодья.
tridrikh 28 июня 2018 | 06:34
дичаем...