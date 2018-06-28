В Карелии вновь задержан глава местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев
По сведениям ТАСС, Дмитриева задержали не из-за нового уголовного дела, а за нарушение подписки о невыезде. В июне Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии. С Дмитриева взяли подписку о невыезде; новое рассмотрение дела назначили на август.
Комментарии2
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max3446 28 июня 2018 | 06:26
Такое ощущение, что в этом мемориале честных и порядочных людей нет совсем
ugas 28 июня 2018 | 06:34
Чекистские подонки из зубов жертву не выпустят!