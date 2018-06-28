Кремль сегодня должен назвать дату и место проведения встречи президентов России и США

Эту тему накануне обсуждали Владимир Путин и советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. После этого посланник Вашингтона пояснил, что Путин и Дональд Трамп проведут личную встречу. Темы переговоров были одной из тем встречи, добавил Болтон. Дональд Трамп тем временем ожидает, что встреча пройдет в Хельсинки.