Член Верховного суда США Энтони Кеннеди объявил об уходе в отставку.

Он занимал пост три десятилетия и покинет свою должность 30 июля. СМИ сообщают, что отставка 82-летнего судьи позволит Дональду Трампу сделать Верховный суд еще более консервативным, назначив на это место человека более правых взглядов. Энтони Кеннеди известен как автор вердикта о легализации однополых браков в США.