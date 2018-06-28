Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу поисковиками ссылок на запрещенные сайты.
Поправки вступают в силу через 90 дней. За выдачу ссылок на запрещённый сайт вводятся штрафы: для физлиц — от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч, а для юридических — от 500 до 700 тысяч. Операторов поисковых систем обязали подключаться к реестру, в котором содержится информация о запрещенных в России сайтах. За нарушение этого требования также грозят штрафы.
Комментарии13
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trans 28 июня 2018 | 05:13
Когда кухарка приходит к власти, она начинает запрещать. Не разрешать, а именно запрещать. Запрет наиболее чётко подчёркивает её всемогущество. А в разрешении чего-либо ничего самоутверждающего нет. А запрещая,кухарка, как бы показывает, что она уже не кухарка, а барыня, а вы говно. Обычное говно, которому необходимо что-нибудь запретить, чтобы вы боялись и поскорее забыли, что барыня это всего лишь о@уевшая кухарка. Т
ze_danil 28 июня 2018 | 05:21
trans: "синдром вахтёра" это называется
ts 28 июня 2018 | 06:09
ze_danil: А когда Интернет закроют по просьбам трудящихся? Сколько можно просить и ждать?!
benin_papa__ 28 июня 2018 | 06:33
ze_danil:
Именно так. Ведь чекисты из КГБ СССР, как ни крути, были всего лишь вахтерами при дверях Кремля.
dew_point 28 июня 2018 | 05:25
Это же просто праздник какой-то! Оставил у себя в бложике ссылочку на порнохаб- штраф. Оставил ещё - рецидив - тюрьма.
Это же прекрасно, товарищи!
tovarich67 28 июня 2018 | 05:36
Запрещается запрещать! Это один из лозунгов революций 1905 и 17 годов
vvpv 28 июня 2018 | 05:40
Гугл, стой, раз -два!!!
anemon 28 июня 2018 | 05:41
Разумеется, это не борьба с порнохабами. Ну, а насчет остального - зря путин старается, что попало в интернет - обязательно станет известно всем. Со ссылкой указанной или неуказанной.
archibald_dandy_esquire 28 июня 2018 | 06:07
anemon:
надо бы ещё запретить само УПОМИНАНИЕ о запрещённых сайтах - володю это просто корёжит - кстати, можно также запретить упоминать фамилии Навальный, Немцов и другие, от которых у него постоянно случаются приступы диареи :)
opiatnovyi63 28 июня 2018 | 05:43
И что дальше? Власть боится за себя ? Всё равно ей будет конец!
vvpv 28 июня 2018 | 05:51
В ответ на запрос porno movies Яндекс должен выдавать картинку со светящимся ликом Владимира Владимировича Путина!
kondrakr 28 июня 2018 | 06:16
vvpv: Нельзя. Демонстрация полового члена приравнена к порнографии.
benin_papa__ 28 июня 2018 | 06:30
Все уже было. И глушилки и ловля "самиздата" и "тамиздата".
Криворуким и безмозглым недостроителям коммунизма неизменно чудится, что проблема в недострелянных врагах и недозапрещенных разговорах и писаных текстах.
Которые-де их, совков, очерняют.
Вот в этом и есть основная проблема пришедших к власти любых проклятьем заклейменных голодных и рабов, артикула "кто был ничем".
Хоть в СССР-РФ, хоть в Зимбабве и ЮАР.
Им важно не быть, а казаться.
А все, что мешает РФ казаться вставшей с колен супер-пупер державой, например, надобно запретить, ясен пень.