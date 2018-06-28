Мосгорсуд сегодня рассмотрит законность ареста Карины Цуркан.
Член правления «Интер РАО» обвиняется в шпионаже. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, заседание пройдёт в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф «секретно». По сведениям ИФ, Цуркан вменяется сбор секретной информации и передача ее одному из государств Восточной
Европы.
Комментарии2
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opiatnovyi63 28 июня 2018 | 05:47
Шпионские ужастики из далёкого прошлого! Ну какие секреты в энергетике и поставках электричества в наше время?
benny_point 28 июня 2018 | 06:00
opiatnovyi63: Ну какие секреты в энергетике и поставках электричества в наше время?
Тогда ответь: - почему у пиндосов вся энергетическая система засекречена и войти в неё без права доступа невозможно? - это первый вопрос.
Второй вопрос: - если секретов в энергетике нет, то зачем все страны поставили энергетическую безопасность на передний план?
А проще сказать - ты есть дебил, если не понимаешь сути!