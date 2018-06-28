//Причиной катастрофы вертолета в апреле в Хабаровске стало столкновение с радиовышкой.//

Об этом сообщается в отчете Межгосударственного авиационного комитета. Тогда погибли шесть человек. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился в Хабаровске при выполнении тренировочного полета. Жертвами стали все, находившиеся на борту. Сообщается, что экипаж не принял своевременного решения о переходе на полет по приборам и не использовал систему раннего предупреждения приближения к земле.