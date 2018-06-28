Сегодня, как ожидается, будет объявлено о месте и времени встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудил этот вопрос в Кремле. Как заявил по итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков, для саммита выбрана третья страна. Путин и Болтон договорились, что на встрече с Трампом будут осуждаться двусторонние отношения, Сирия и вопросы разоружения. Встреча двух президентов начнется в формате один на один и будет продолжаться несколько часов.
Комментарии2
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opiatnovyi63 28 июня 2018 | 05:45
Неужели несколько часов беспрерывного вранья и лицемерия?
zztop1960 28 июня 2018 | 05:53
Верховный суд РФ отказался считать конфликт в Сирии войной, чтобы не принимать беженцев Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобы десяти граждан Сирии на отказ в предоставлении временного убежища. Суд определил, что на их родине идет не военное противостояние, а контртеррористическая операция. Следовательно, истцы могут не опасаться преследования и бесчеловечного отношения у себя на родине.
Определения Верховного суда по кассационным жалобам сирийцев получила юрист сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал" Ирина Соколова. Ранее суд Октябрьского района Иваново, где находятся беженцы, отказал всем истцам