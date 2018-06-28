В Карелии вновь задержан глава местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев.
Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на дочь Дмитриева Екатерину Клодт и его адвоката Виктора Анфуриева. По словам дочери историка, Дмитриева задержали сотрудники ДПС, заявив, что на него заведено новое уголовное дело. По сведениям ТАСС, главу карельского «Мемориала» задержали за нарушение подписки о невыезде. В апреле суд оправдал историка по обвинению в изготовлении детской порнографии, но Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела назначено на август. В ожидании суда Дмитриев находится под подпиской о невыезде.
Комментарии2
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h_dumpty 28 июня 2018 | 06:02
Обвинят в чём угодно, хоть в изнасиловании кенгуру (см. http://lib.ru/PROZA/ALESHKOWSKIJ/kenguru.txt_with-big-pictures.html), лишь бы не ворошил прошлое, когда чекисты массово истребляли соотечественников.
Очень похоже, что чекисты продолжают править и не стесняются это показывать.
benny_point 28 июня 2018 | 06:07
В том, что Дмитриев педофил доказано множеством свидетельских показаний и видео-ауди документами, вопрос в том, зачем эту мразь оправдали (явно здесь был подкуп судей - что будет доказано впоследствии) и выпустили на свободу? Лица допустившие выход преступника на свободу должны быть наказаны, вплоть до запрещения занимать должности в государственных структурах пожизненно.