Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу поисковиками ссылок на запрещенные сайты.
Поправки вступают в силу через 90 дней. За выдачу ссылок на запрещённый сайт вводятся штрафы: для физлиц — от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч, а для юридических — от 500 до 700 тысяч. Операторов поисковых систем обязали подключаться к реестру, в котором содержится информация о запрещенных в России сайтах. За нарушение этого требования также грозят штрафы.
Комментарии3
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rifles 28 июня 2018 | 04:24
Контора пишет....
Вова подмахивает не глядя....
klukvik 28 июня 2018 | 04:53
шило в мешке прячут
ze_danil 28 июня 2018 | 04:59
ну с Йандексом там всё понятно будет
но вот Гугл стопудово пошлёт нахер
или наши запрещальщики на что-то надеются?