Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу поисковиками ссылок на запрещенные сайты.

Поправки вступают в силу через 90 дней. За выдачу ссылок на запрещённый сайт вводятся штрафы: для физлиц — от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч, а для юридических — от 500 до 700 тысяч. Операторов поисковых систем обязали подключаться к реестру, в котором содержится информация о запрещенных в России сайтах. За нарушение этого требования также грозят штрафы.