Повышение пособия по безработице до уровня МРОТ может привести к незаинтересованности граждан в поиске работы.

Как передает РИА, об этом заявил Первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. По его словам, во многих областях, тем более в сельской местности, это сопоставимо со средним заработком. «То есть человек может ничего не делать и получать это пособие». Вовченко считает, что подобная мера может стать «дестимулирующей», а поэтому необходима «осторожность» в вопросе повышения размера пособия по безработице.