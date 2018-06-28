Повышение пособия по безработице до уровня МРОТ может привести к незаинтересованности граждан в поиске работы.
Как передает РИА, об этом заявил Первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. По его словам, во многих областях, тем более в сельской местности, это сопоставимо со средним заработком. «То есть человек может ничего не делать и получать это пособие». Вовченко считает, что подобная мера может стать «дестимулирующей», а поэтому необходима «осторожность» в вопросе повышения размера пособия по безработице.
Комментарии3
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sergei_tn 28 июня 2018 | 04:24
А повышение пенсии до уровня МРОТ тоже не требуется. Оно может привести к желанию человека жить, А пенсионеры долгожители, нашему государству не нужны.
j_partizan 28 июня 2018 | 05:00
во многих областях, тем более в сельской местности, это сопоставимо со средним заработком
«То есть человек может ничего не делать и получать это пособие»
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И это говорит замминистра труда и соцзащиты.
Надо министрам и их замам платить среднюю по сельской местности зарплату. Может это хоть как-то будет способствовать их умственному развитию и как следствие решению проблем сельских жителей.
Когда только чиновничий аппарат перестанет пополняться ворами и дебилами?
yralez 28 июня 2018 | 05:03
Министр соц.защиты.......придумают же негодяи себе звания, чтобы поиздеваться.