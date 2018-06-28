Z Архив новостей новости
5 1 6 124
03:12, 28 июня 2018

Главу карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева снова задержали.

Две недели назад ВС Карелии отменил приговор по обвинению историка в изготовлении детской порнографии и направил дело на новое рассмотрение. По сведениям ТАСС, на этот раз Дмитриев подозревается в нарушении подписки о невыезде. Как сообщил адвокат Виктор Ануфриев, Дмитриева доставили в изолятор временного содержания. «Новая газета» обращает внимание, что на сайте НТВ появилось сообщение о том, что Дмитриев, якобы пытался бежать в Польшу. Между тем, адвокат утверждает, что историк не мог скрыться за границей, так как у него нет загранпаспорта.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

alxab 28 июня 2018 | 04:53

"Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать!"

(Из классики)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 166 6 15826 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? У нас ведь в стране фактически действуют похожие законы, и государство борется с так называемыми «искажениями» истории. А где-то уголовно наказывают за отрицание не только Холокоста, но и геноцида армян…

5 220 6 22032 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера. Республиканская партия — это теперь партия Трампа…

5 95 6 9973 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

«Партия перемен» образовалась случайно. И придумал ее я. А должен был вместо быть «Партии перемен» большой рок-концерт. Просто, к сожалению, тогда на избирательной кампании не было денег…

5 73 6 7706 27.06
#слушать 36:08 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, власть, выборы, мэр, собянин, видео, передачи
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 123 6 12932 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 140 6 15726 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Новости

Сборная Германии потерпела сенсационное поражение на Чемпионате мира по футболу Действующие чемпионы проиграли Южной Корее со счетом 2:0...

5 63 6 7133
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 183 6 21248 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 119 6 13856 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 203 6 24135 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…

5 59 6 7033 25.06
8читать ;смотреть
Kвидео, израиль, история, мнения
Новости

Кандидат в мэры Москвы журналист Антон Красовский попросился в партию «Единая Россия» В других политических объединениях сейчас нет никакого смысла,— сказал журналист…

5 42 6 5508
Новости

В Москве проходят переговоры Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Журналисты на встречу не допущены…

5 41 6 5686
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 94 6 13604 27.06
Kчечня, пасе, государство, события
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 198 6 28628 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 54 6 8029 25.06
Kистория, репрессии, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Дания планирует задержать реализацию «Северного потока-2» Как заявил глава датского правительства Ларс Люкке Расмуссен, соответствующие проекты резолюций поступили в парламент…

5 49 6 30149
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…

5 98 6 123507 23.06
#слушать 45:07 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя ограбленным из-за решения повысить пенсионный возраст?
5 53 6 9404 22.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 387 6 429882 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Отбросим эмоции, возьмем калькулятор Отбросим эмоции, возьмем калькулятор Давайте, все-таки о главном: о пенсионном возрасте…

5 142 6 102171 24.06
Kэкономика, политика, общество, видео, пенсии, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7080197
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3547621

Сегодня в эфире