Главу карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева снова задержали.

Две недели назад ВС Карелии отменил приговор по обвинению историка в изготовлении детской порнографии и направил дело на новое рассмотрение. По сведениям ТАСС, на этот раз Дмитриев подозревается в нарушении подписки о невыезде. Как сообщил адвокат Виктор Ануфриев, Дмитриева доставили в изолятор временного содержания. «Новая газета» обращает внимание, что на сайте НТВ появилось сообщение о том, что Дмитриев, якобы пытался бежать в Польшу. Между тем, адвокат утверждает, что историк не мог скрыться за границей, так как у него нет загранпаспорта.