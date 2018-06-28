В иранском Абадане горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.
Как передает иранское агентство Тасним, шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми ожогами. Пока сдержать пламя пожарным не удается. Власти обещают локализовать возгорание в течение часа. Специалисты изучают возможные причины пожара.
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