Член Верховного суда США Энтони Кеннеди объявил об уходе в отставку.
Он занимал пост три десятилетия и покинет свою должность 30 июля. СМИ сообщают, что отставка 82-летнего судьи позволит Дональду Трампу сделать Верховный суд еще более консервативным, назначив на это место человека более правых взглядов. Энтони Кеннеди известен как автор вердикта о легализации однополых браков в США.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт