Дональд Трамп пообещал встретиться с Владимиром Путиным «примерно тогда, когда поедет в Европу».

Как передает Bloomberg, Трамп сообщил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине и в Сирии. По словам президента США, его переговоры с Путиным могут состояться в Хельсинки после саммита НАТО 11–12 июля в Брюсселе. Официально о дате месте встречи российского и американского президентов будет объявлено сегодня.