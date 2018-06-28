Дональд Трамп пообещал встретиться с Владимиром Путиным «примерно тогда, когда поедет в Европу».
Как передает Bloomberg, Трамп сообщил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине и в Сирии. По словам президента США, его переговоры с Путиным могут состояться в Хельсинки после саммита НАТО 11–12 июля в Брюсселе. Официально о дате месте встречи российского и американского президентов будет объявлено сегодня.
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