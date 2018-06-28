В иранском Абадане горит один из крупнейших в мире НПЗ.
Иранские СМИ сообщают о шести пострадавших. Справиться с огнем пожарным пока не удается. Что стало причиной возгорания, не сообщается.
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Иранские СМИ сообщают о шести пострадавших. Справиться с огнем пожарным пока не удается. Что стало причиной возгорания, не сообщается.
Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера. Республиканская партия — это теперь партия Трампа…
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