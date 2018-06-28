В Краснодарском крае заведено дело на координатора «Эковахты» Андрея Рудомаху.
Его обвиняют в клевете в адрес депутата Госдумы Александра Ремезкова. Об этом «Медиазоне» сообщили в правозащитной группе «Агора». «Эковахта» неоднократно писала о дачах Ремезкова в Краснодарскогом крае. По мнению экологов, земли общего пользования и лесного фонда депутат незаконно оформлял на свою сестру. По жалобе Ремезкова в отношении Рудомахи уже возбуждалось дело о клевете но оно было закрыто. В конце прошлого года неизвестные в балаклавах избили природозащитника.
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