ВС  отказал десяти гражданам Сирии в праве на временное убежище.

Суд указал, что в их стране идет не война, а контртеррористическая операция. По оценке суда, жители Сирии не могут подвергнуться «личному преследованию и бесчеловечному отношению», В решении суда также отмечается, что многие населенные пункты страны присоединились к режиму прекращения огня, сирийцам помогают врачи и привозят гуманитарную помощь, с Сирией есть авиационное сообщение.