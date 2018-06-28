Секретарь ярославского отделения ЕР Михаил Боровицкий отправлен в отставку.
По сведениям РБК, президиум генсовета партии принял такое решение за несоблюдение секретарем внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции по пенсионной реформе. «Партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей», — заявил секретарь генсовета Андрей Турчак.
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