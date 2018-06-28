Сборная Германии покидает чемпионат мира по футболу в России.
В матче заключительного тура действующие чемпионы мира проиграли Южной Корее со счетом 0:2 и не смогли выйти из группы. Немцы четыре раза побеждали на Чемпионатах мира, восемь раз становилась призерами турнира и до вчерашнего дня ни разу не завершали борьбу за титул на групповом этапе. Сборная ФРГ до сих пор никогда не проигрывала азиатским командам.
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