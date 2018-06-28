Судья ВС США Энтони Кеннеди объявил об уходе на пенсию.
Как отмечает Reuters, Кеннеди, будучи консерватором, иногда присоединялся к судьям с либерального фланга и обеспечивал победу их точки зрения по принципиальным вопросам. Так произошло в 2015 году при вынесении решения о законности в США однополых браков. Именно Кеннеди тогда выступил автором заключения Верховного суда.
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chernyij 28 июня 2018 | 01:46
81 год