Судья ВС  США Энтони Кеннеди объявил об уходе на пенсию.

Как отмечает Reuters, Кеннеди, будучи консерватором, иногда присоединялся к судьям с либерального фланга и обеспечивал победу их точки зрения по принципиальным вопросам. Так произошло в 2015 году при вынесении решения о законности в США однополых браков. Именно Кеннеди тогда выступил автором заключения Верховного суда.