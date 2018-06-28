ОЗХО получит право самой называть предполагаемых виновных в химатаках.
За соответствующую инициативу Великобритании проголосовали участники специальной сессии Организации. Против высказались 24 государства, в том числе Россия. Ранее ОЗХО могла лишь определять, было ли применено химическое оружие.
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chernyij 28 июня 2018 | 01:48
На воре, как говорится...