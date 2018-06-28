Британская правозащитная организация Article 19 заявила об угрозе интернету со стороны России.

Заявление Article 19 на сессии СПЧ ООН подписали представители еще более 50-ти организаций, в том числе «ОВД-Инфо» и международная правозащитная группа «Агора». Правозащитники считают, что в России создается правовой механизм, в случае полной реализации которого во всем мире «не только будет жестко ограничен свободный поток информации онлайн», но и сами власти «получат возможность доступа к данным личной переписки любого пользователя.