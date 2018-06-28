ПАСЕ призывает Россию расследовать «преследования ЛГБТ-сообщества " в Чечне.
Согласно принятой резолюции, если Россия не сделает этого, Совет Европы проведет расследование своими силами. В руководстве Чечни неоднократно отвергали какое-либо преследование в республике геев и лесбиянок.
Комментарии4
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viktorova 28 июня 2018 | 01:26
Бесполезно.
В руководстве чечни люди неграмотные работают, из каменного века. Они не используют слова «пытки», «геи», «правозащитники», права человека»... у них таких людей нет...
edyatel 28 июня 2018 | 01:36
viktorova: Но зато у них есть автоматы и они вправе расстрелять к чёртовой матери всех геев.
Если нельзя по закону, то можно по совести, чтобы не разлагали нацию
Хотя давно пора вернуть закон о мужеложестве, тогда по крайней мере не убьют, а лишь посадят.
viktorova 28 июня 2018 | 01:51
edyatel: выходит они вправе и таких пистаболов как вы расстрелять. Чтобы не разлагали нацию.
nikvol 28 июня 2018 | 01:33
ПАСЕ призывает Россию
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Да ты, я вижу, не уймешься!