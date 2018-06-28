Сегодня, как ожидается, будет объявлено о месте и времени встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудил этот вопрос в Кремле. Как заявил по итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков, для саммита выбрана третья страна. Путин и Болтон договорились, что на встрече с Трампом будут осуждаться двусторонние отношения, Сирия и вопросы разоружения. Встреча двух президентов начнется в формате один на один и будет продолжаться несколько часов.