Сегодня, как ожидается, будет объявлено о месте и времени встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудил этот вопрос в Кремле. Как заявил по итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков, для саммита выбрана третья страна. Путин и Болтон договорились, что на встрече с Трампом будут осуждаться двусторонние отношения, Сирия и вопросы разоружения. Встреча двух президентов начнется в формате один на один и будет продолжаться несколько часов.
Комментарии1
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aleksandr39 28 июня 2018 | 01:58
Опять что ли в России бензин подорожает ???