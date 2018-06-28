Бразилия и Швейцария вышли в плей-офф чемпионата мира

Там они сыграют с Мексикой и Швецией соответственно.

На этот раз обошлось без сенсаций. Бразилия, в отличие от Германии, борьбу на чемпионате мира продолжит. Она без особенных проблем обыграла сборную Сербии со счетом 2-0 и заняла первое место в группе Е. Другую путевку в плей-офф завоевали швейцары, сыгравшие в ничью 2-2 с Коста-Рикой. К слову, болельщики сборной Бразилии шокированы поражением Германии от Кореи не меньше самих немцев. Да, эти парни и девушки жаждали реванша и немного опечалились тому, что он не сможет состояться. Сама же сборная Бразилии от матча к матчу набирает обороты, играя все увереннее и ярче. В игре с Сербией Неймар, Филиппе Коутиньо и компания делали акцент на красоту и эстетику. Забил два, да еще и загубили пять-шесть верных моментов. Кстати, за последние четыре чемпионата мира – это всего лишь третья победа Бразилии над европейской сборной. Две предыдущих были одержаны над Хорватией.

Групповой этап чемпионата мира по футболу завершится уже в четверг. В 17.00 состоятся матчи Японии против Польши и Сенегала против Колумбии, а в вечерней программе встрече сборных Панамы и Туниса, а также Англии и Бельгии.