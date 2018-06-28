В Петербурге к тюремным срокам приговорили двух обвиняемых по делу о подготовке теракта в Казанском соборе
В Петербурге к тюремным срокам приговорили двух обвиняемых по делу о подготовке теракта в Казанском соборе. Их признали виновными в незаконном хранении оружия, а также в том, что они не сообщили о подготовке нападения.
Между тем, оба подсудимых, как пишет «Медиазона», ранее жаловались на то, что сотрудники ФСБ их пытали электрошокером, чтобы выбить показания.
Комментарии2
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 28 июня 2018 | 00:18
Слава тебе, Хосподи, что не 90-тые.....Прости Господи, всех нас грешных.....Не дай Хоосподи, нам перемен-в говне , да шопоти .....да в ненависти ко всем , кто лучше живёт....тех и ненавидим, своих уроем-а ....устал......Уроды...не народ, а мразь...
danko1 28 июня 2018 | 00:20
Новости от ФСБ больше новости из дурдома напоминают.
Тем более, что сами они эти "теракты" организуют.
И где это видано, чтобы реальные исполнители терактов о них заранее ФСБ сообщали?