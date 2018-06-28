В Петербурге к тюремным срокам приговорили двух обвиняемых по делу о подготовке теракта в Казанском соборе. Их признали виновными в незаконном хранении оружия, а также в том, что они не сообщили о подготовке нападения.

Между тем, оба подсудимых, как пишет «Медиазона», ранее жаловались на то, что сотрудники ФСБ их пытали электрошокером, чтобы выбить показания.