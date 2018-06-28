Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер отказался от своих адвокатов

О расторжении соглашения он объявил на заседании Замоскворецкого суда, — передает РИА «Новости».

Гайзер был арестован 3 года назад по обвинению в организации преступной группы. Он настаивает на своей невиновности. Всего по этому делу проходят два десятка человек. По версии следствия, ущерб от действий преступного сообщества составил 4,5 миллиарда рублей.